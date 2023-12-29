Hafif ticari araç kavga eden kalabalığın arasına daldı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde akşam saatlerinde sokak arasındaki iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.İ. (30) idaresindeki 13 AAB 901 plakalı hafif ticari araç, kalabalığın arasına daldı. 2 kişinin yaralandığı olayın ardından D.İ., aracını terk edip, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan D.İ. ise daha sonra polis merkezine teslim oldu.



Hafif ticari aracın kalabalığa çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.