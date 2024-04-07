Hakan Bahçetepe kimdir, nereli? GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında bilgiler

Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı sonucunda Hakan Bahçetepe, 848 oy fazla alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı oldu. İşte, GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında bilgiler...



HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?



1988 yılında, Gaziosmanpaşa’da doğdu.



Aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olan Bahçetepe, ilkokul ve liseyi Gaziosmanpaşa’da tamamladı.



Ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimine başladı.



Çalışma hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yer alan Emirağa Çarşısı’ndaki babasının esnaf dükkanında başlayan Bahçetepe, 2015 yılından bu yana kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı.



Gaziosmanpaşa’da ikamet etmektedir ve evlidir.



SİYASİ KARİYERİ



Gençlik kollarında aktif siyasete başladığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.



31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olan Hakan Bahçetepe, bu görevini sürdürmektedir.