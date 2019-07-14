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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Anadolu AjansıTürkiye
Son dakika haberi!
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.