Hakkari'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari il genelinde 191 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. Hakkari kent merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Toprak evler ve araçların karla kaplandığı Hakkari'de, güneşin aniden ortaya çıkmasıyla birlikte karlar erimeye başlarken, daha sonra da güneş yerini soğuk havaya bıraktı.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.