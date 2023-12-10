Hakkari'de yaralı at mahsur kaldığı yayladan kurtarıldı

Hakkari Otluca köyü sakinleri, 2 bin 900 rakımlı bölgede bulunan yaylada yaralı bir at olduğunu fark etti. Köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.



Bunun üzerine harekete geçen DKMP şubesi ekipleri, karla kaplı bölgede zorlu yürüyüşün ardından ata ulaştı.



Sağ arka ayağındaki toynağın koptuğu belirlenen at, ekiplerin yardımıyla köye getirilerek bir ahıra yerleştirildi.



Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de atın tedavisi için bölgeye yönlendirildi.



DKMP şubesinde görevli Gökhan Eryiğit, ihbar üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

KURTARMAYA GİDERKEN ARAÇLARI ARIZALANDI



Atın bulunduğu yere giderken araçlarının arızalanan ekip yaklaşık 3 saat kar ve tipide yürüyerek bölgeye ulaştı.

Eryiğit kurtarma sürecini anlatırken, "Kendi imkanlarımızla atı köye indirmeye başladık. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine haber verdik. Hayvanı korunacağı bir ahıra yerleştirdik." ifadelerini kullandı.



Ekiplere destek veren köy sakini Muhammed Çavaş da koyunları otlatmaya götürürken yaralı atı gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine ekiplere haber verdik. Atın toynağı kırılmıştı, yürümekte zorlanıyordu. Yaralı atı kurtaran ekiplere teşekkür ederiz." diye konuştu.