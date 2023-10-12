Halil Falyalı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin olduğu 6 sanığın yargılanması devam ediyor.



İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 4 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ise ayrılmasını istendi.