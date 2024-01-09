Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davanın ikincisi 28 Şubat'ta görülecek.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 12 Aralık 2023'te Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından tutuklandı.



İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.



Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması bugün Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

"TEHDİT KISMI DOĞRU DEĞİL"

Faruk Koca ilk savunmasında, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" dedi.



"HAKEME ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİM"



Sanıklardan Osman Erkan Can ise "İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum. 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim.



Bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm. Bu sırada önden biri boğazıma vurdu. Biri bana vurunca, ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümdeydi. Ben zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim." savunmasını yaptı.



"OLAY ÖNCESİ PROVOKE OLMADI"

Meler'in avukatı Halil İbrahim Atabay, daha sonra, "Olayın öncesi, sonrası ve olay sırasında bu olaya ilişkin olarak provoke edici bir beyan oldu mu? Saldırıyı bunun için mi gerçekleştirdi" diye sordu. Bunun üzerine Faruk Koca, "Olay öncesinde bu olayın gelişimi ile ilgili bir provoke olmamıştır" cevabını verdi.



"TEHDİDİ DUYDUM ŞİKAYETÇİYİM"

Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise, "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" dedi.



"SİZİ BİTİRECEĞİM' DEDİ"

Yan hakem Ömer Tolga Güldibi, tanık olarak dinlendi.

Güldibi, "Arkamızdan gelerek müsabakanın hakemine vurdu. Diğer kişilerin de tekmeyle vurduğunu gördüm. 2 kişinin tekme attığını gördüm. Sanık Koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak 'Sizi bitireceğim' dedi ardından müşteki hakeme 'seni öldüreceğim' şeklinde net duyduğum tehditte bulundu.



DURUŞMA 28 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti başkanı gereği düşünüldü dedi: Yazılı beyan gelirse celse arasında ele alınmasına dosyada delil durumu göze alınarak can müdafinin talebinin reddine.

Katılanın (Meler) dosyada mevcut ve dosyaya gelen tedavi raporu ve adli tıp raporunun istenilmesine, bulunduğu yerin mahkemesine talimat yazılmasına, davanın 28 Şubat'a ertelenmesine, saat 10.00, sanıklar ve müştekinin katılma zorunluluğu olmamasına karar verildi.