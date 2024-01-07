Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, halihazırda Çarşamba Belediye Başkanı olan Halit Doğan'ı aday gösterdiklerini ilan etti. İşte, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan hakkında bilgiler...



HALİT DOĞAN KİMDİR?



1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.



2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.



Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.



31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.



31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.