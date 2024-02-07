Halk otobüsünde bıçaklı "yan bakma" kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da özel bir halk otobüsünde yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.

Bu sırada sürücü de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan araçtan inip kaçtı.

Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakanlanması için çalışma başlattı.