Hamile öğretmene şiddet uygulayan saldırgan veli tutuklandı

Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. ise hastaneye giderek tedavi gördü. Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Mezher Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.