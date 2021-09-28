Hamsinin fiyatı düşmeye devam ediyor

Hamsi vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı, Eskişehir'de  hamsinin kilogramı 40 TL’den 25 TL’ye inerken, balıkçılar düşüşün devam edeceğini söylüyor.

İHA 28.09.2021 - 16:44

Hamsinin fiyatı düşmeye devam ediyor

Balık sofralarının vazgeçilmezi Karadeniz hamsisi, kilogram fiyatıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı.

Eskişehir’de, 40 TL’ye satılan hamsinin kilogram fiyatı 25 TL’ye kadar düştü.

Havalar soğudukça bütün balık çeşitlerinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Balık tezgahtarlığı yapan Muhammet Türkmen, fiyatların düşmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini söyleyen Türkmen, “Hamsinin kilogramı düşmeye devam ediyor. 40 liradan satmaya başlamıştık. Dün 30 liraya satarken, bugün 25 liraya satıyoruz. Fiyatlarının düşmesi bizim de işimize yarıyor. Hem halkımız ucuza yiyor hem de biz daha fazla satıyoruz” diye konuştu.

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