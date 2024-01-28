Hamsinin fiyatı fırtınayla uçtu

Trabzon’da soğuk ve fırtınalı hava nedeniyle balıkçılar Karadeniz’e açılamadı. Sezon başında 30 liraya kadar gerileyen hamsinin fiyatı, fırtınanın da etkisiyle 100 liraya kadar yükseldi.

Hamsinin fiyatı fırtınayla uçtu

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Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. ’da hamsinin yanı sıra barbun, istavrit ve palamut tezgahlarda yer alıyor.

Karadeniz’de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını da vurdu.

Balıkçıların fırtınada tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış gözlendi.

Sezonun başında, özellikle 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilo fiyatı, az avlanması kaynaklı 100 liraya yükseldi.

Hamsinin fiyatı fırtınayla uçtu - 1

“HAMSİ SEYREKLEŞİNCE FİYATI YÜKSELDİ”

Balıkçı Turgay Memiş, hava şartları nedeniyle kayıkların denize açılamadığı için hamsi fiyatının arttığını belirterek, “Sezon başlangıcı mükemmel geçti. Şu anda balık sezonu başlayalı 4’üncü aya geldik; müthiş balıklar geldi. Fiyatlar da uygundu. Vatandaş, bol bol istavrit, mezgit ve diğer balıklardan yemiş oldu. Bunun yanında sezonda fiyatlar çok yükselmedi. Şu anda hamsi fiyatı biraz yüksek; sebebi havaların soğuk olması ve kayıkların çoğunun denize çıkmamasından kaynaklanıyor. Hamsinin fiyatları 100-150 lira arasında değişiyor. Hamsinin 3 kilosunun 100 lira olduğu zamanlar vardı. biraz seyrekleşince fiyatı yükseldi.” diye konuştu.

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