1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları çalışıyor mu? İşte Marmaray, Metrobüs, Metro ve Vapur seferlerinde son durum

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerine 1 Mayıs düzenlemesi geldi. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. İşte, Marmaray, Metrobüs, Metro ve Vapur seferlerinde son durum...

1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları çalışıyor mu? İşte Marmaray, Metrobüs, Metro ve Vapur seferlerinde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda düzenleme yaptı.

1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA DÜZENLEME

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Valiliğin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişikliğe gidildi.

Bu çerçevede, metro ve şehir hatlarındaki bazı seferler yapılamayacak, metrobüs hattında bazı duraklar kullanılamayacak, İETT'de aksama yaşanmaması için ek seferler düzenlenecek.

İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek.

Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.

TRAMVAY-METRO VE METROBÜS SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yarın saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri yapılamayacak.

İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

M7 Mahmutbey-Yıldız Metro Hattı'nın Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarında, giriş ve çıkış noktaları dahil sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı İstasyonu son durak olarak kullanılacak, Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınamayacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali İstasyonu son durak olarak çalışacak, Cibali-Eminönü arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak.

Ayrıca, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı sefere kapatılacak.

- Anadolu'dan Avrupa'ya vapur seferlerinde düzenleme

Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşınması mümkün olabilecekken, Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşınamayacak.

Adalar'a yapılan karşılıklı seferler ise devam edecek. Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürecekken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına ise sefer yapılamayacak.

- Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlarda park yasakları

Düzenleme doğrultusunda ayrıca, İSPARK'ın işlettiği Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan ve Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak, araç parklarına müsaade edilmeyecek.

Ayrıca, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinden Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ile yakın çevresindeki tüm cadde ve sokaklarda araç parkına bir gece öncesinden izin verilmeyecek.

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