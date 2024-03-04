Hamza Dağ: Üniversite sınavında ilk 1000'e girenlere 50 bin lira vereceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün Gaziemir'de bir kahve fabrikasında gençlere yönelik projelerini tanıttı.

Dağ, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hedefinin İzmir'i gençler için kolay yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşturmak olduğunu belirterek, "Artık bir genç, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Hamza Dağ, gençlere yönelik projeleri "Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı","Kampüs", "Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı", "Gençler İçin Sosyal İmkanlar" olarak 4 başlık altında hazırladıklarını ifade etti.

GİRİŞİMCİ GENÇLERE GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA DESTEK VAADİ



Meydan Alsancak Projesi içerisinde oluşturacakları bilişim vadisi ile İzmir'i inovasyonun merkezi haline getireceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bilişim vadisinde hizmete sunacağımız yazılım geliştirme, iş geliştirme, kuluçka, oyun ve animasyon geliştirme merkezleriyle çeşitli alanlarda girişimcilik faaliyeti yürüten yeni firmalara destek olacağız. Vadi içerisinde oluşturacağımız ve yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere laboratuvar ve makine ekipman parklarıyla girişimcilerin çalışmalarını kolaylaştıracağız. İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız. Genç girişimcilerimiz fikirlerini gerçeğe dönüştürebilsin diye 150 bin lira geri ödemesiz finansal destek sağlayacağız."

Dağ, Genç İzmirim Kart sahiplerinin aylık 200 lira ödeyerek sınırsız toplu ulaşımdan faydalanabileceklerini anlattı.

ÜNİVERSİTE KAZANAN GENÇLERE 10 BİN LİRA



Öğrenci İzmirim Kart kullanan lise son sınıf öğrencilerine özel 5 bin lira teşvik ödülü verileceğini, yılda 4 kez tiyatro ve sinema biletini ücretsiz temin edeceklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir dışında okumaya giden üniversite öğrencilerimize yılda 1 kez İzmir'e gidiş dönüş otobüs biletini İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Öğrenci evlerindeki 25 metreküpe kadar doğalgaz ücretsiz olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Belediyemize ait sosyal tesisler Öğrenci Genç Kart sahiplerine yüzde 20 indirimli olacak. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin lira destek vereceğiz. Buna ek olarak, şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz."

Dağ, yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlere çeyiz desteği vereceklerini kaydetti.