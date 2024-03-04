Hamza Dağ: Üniversite sınavında ilk 1000'e girenlere 50 bin lira vereceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün Gaziemir'de bir kahve fabrikasında gençlere yönelik projelerini tanıttı.
Dağ, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hedefinin İzmir'i gençler için kolay yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşturmak olduğunu belirterek, "Artık bir genç, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak." dedi.
Hamza Dağ, gençlere yönelik projeleri "Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı","Kampüs", "Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı", "Gençler İçin Sosyal İmkanlar" olarak 4 başlık altında hazırladıklarını ifade etti.
GİRİŞİMCİ GENÇLERE GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA DESTEK VAADİ
Meydan Alsancak Projesi içerisinde oluşturacakları bilişim vadisi ile İzmir'i inovasyonun merkezi haline getireceklerini belirten Dağ, şunları kaydetti:
"Bilişim vadisinde hizmete sunacağımız yazılım geliştirme, iş geliştirme, kuluçka, oyun ve animasyon geliştirme merkezleriyle çeşitli alanlarda girişimcilik faaliyeti yürüten yeni firmalara destek olacağız. Vadi içerisinde oluşturacağımız ve yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere laboratuvar ve makine ekipman parklarıyla girişimcilerin çalışmalarını kolaylaştıracağız. İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız. Genç girişimcilerimiz fikirlerini gerçeğe dönüştürebilsin diye 150 bin lira geri ödemesiz finansal destek sağlayacağız."
Dağ, Genç İzmirim Kart sahiplerinin aylık 200 lira ödeyerek sınırsız toplu ulaşımdan faydalanabileceklerini anlattı.
ÜNİVERSİTE KAZANAN GENÇLERE 10 BİN LİRA
Öğrenci İzmirim Kart kullanan lise son sınıf öğrencilerine özel 5 bin lira teşvik ödülü verileceğini, yılda 4 kez tiyatro ve sinema biletini ücretsiz temin edeceklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:
"İzmir dışında okumaya giden üniversite öğrencilerimize yılda 1 kez İzmir'e gidiş dönüş otobüs biletini İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Öğrenci evlerindeki 25 metreküpe kadar doğalgaz ücretsiz olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Belediyemize ait sosyal tesisler Öğrenci Genç Kart sahiplerine yüzde 20 indirimli olacak. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin lira destek vereceğiz. Buna ek olarak, şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz."
Dağ, yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlere çeyiz desteği vereceklerini kaydetti.
''TAHAMMÜL EDİLEMEZ DURUMA GELEN TRAFİK SORUNUMUZ VAR''
Hamza Dağ, bugün ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Mimarlar ve Mühendisler Grubu ile bir araya geldi.
Dağ, burada yaptığı konuşmada kenti yeniden imar etmek için yola çıktıklarını belirtti.
İzmir'de yıllardır yolunda gitmeyen bir tablonun olduğunu savunan Hamza Dağ, şöyle devam etti:
"Tahammül edilemez duruma gelen trafik sorunumuz var. Yıllardır onarılmayı bekleyen yollarımız var. Yürünmez hale gelen kaldırımlarımız var. Her gün başka bir yerden patlak veren altyapımız var. Acil dönüşüm bekleyen yapılarımız var. Anlayacağınız bu şehirde birlikte yapacağımız çok iş var. Bunların hiçbirini siz olmadan yapmamız mümkün değil. 1 Nisan sabahı emaneti teslim aldığımızda önümüzdeki 5 yılda en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak."
Ortak akıl ve istişare kültürünü benimsediklerine işaret eden Dağ, projeleri de bu yöntemle hayata geçireceklerini kaydetti.
''YENİ ALTERNATİF YOLLAR AÇACAĞIZ''
İzmir için önemli projelerinin olduğunu aktaran Dağ, "Yeni çevre yolunu inşa ederek Menemen ile Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceğiz. İZBAN'ı iyileştireceğiz ve belirli noktalarda yerin altına alacağız. Bayraklı Smyrna Meydanı'na köprülü kavşak inşa edeceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battıçıktı ile Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Şehir Hastanesi ve Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı ve Karşıyaka Dağ Yolu gibi yeni alternatif yollar açacağız. Bayraklı ve Turan bölgesine İzmir bahçesi kazandıracağız." diye konuştu.
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