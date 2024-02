AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ projelerini anlattı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, katıldığı Habertürk canlı yayınında vaatlerini ve projelerini anlattı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Şu an İzmir Milletvekili değilim. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı devam ediyor. AK Parti'de yıllardır siyaset yapıyoruz. Hayatımın büyük bir kısmı İzmir'de geçti. Çocuklarım orada dünyaya geldi. Her mahallede mutlaka bizim bir izimiz vardır. Bir hikayemiz var şimdi de yeni bir yola çıkmak istedik.



Kendimizi anlatıyoruz. Her seçimi kendi durumuna göre değerlendirmek lazım. Binali Yıldırım da güçlü bir adaydı. Siyasal ortam farklı tezahür ediyordu. 2019'da da farklı bir ortam vardı. Şimdi bizim İzmir aşkımızın karşılık bulduğunu hissediyorum. Çünkü o iletişimi kurduk.



Bir yerde yemek yedikten sonra Ceyda Hanım ve bir danışman ile Gül Sokak'a gittik. Daha önce bir defa da kahve içmiştik. Alkollü mekanları gezdik. Videoda görülenden 10 kat fazla ilgi vardı. Ben milletvekili adayı olarak gittiğimde çok haber olmuyordu. Belediye başkan adayı olunca haber değeri daha çok artmış oluyor. Gittiğimiz yerlerde belediyecilik konuştuk. 1 saat konuştuk sonra 'Oy verecek misiniz?' dedik 'Vermeyeceğiz' dediler. 'Canınız sağ olsun ne diyelim' dedim ve çıktık.

"BU SEÇİM FARKLI TEZAHÜR EDECEK"



Her siyasi parti 2023'te aday çıkardı ve sonuç ortada. Buna göre değerlendirecek olursa çıkan sonuç malum. Ama her seçimi kendi havasına göre değerlendirmek gerekir. Ben şuna odaklandım, bu şehrin evladıyım ve hizmet etmek istiyorum. İzmir'e ufuk açabilmek için projemizi yapabilmeliyiz. 2024 kampanya süreci ve seçimin farklı tezahür edeceğini düşünüyorum. 2024'te oranların çok farklı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum.



"İZMİR'İN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"



İzmir'in birinci sorunu trafik. İzmir'de öncelikle ulaşımdan başlamamız lazım. Trafik ve kentsel dönüşüm önceliğimiz. Çevre yolu projemiz. Bunu bir an önce bitirmemiz lazım. Menemen-Koyundere'den başlayıp Buca-Çeşme-Aydın Otoyolu'na kadar büyüyen bir yol. 9 tane yerde şehirle irtibatı var. Yeni çevre yoluyla ilgili yanlış kanaat vardı, sadece transit geçişler için söz konusu olacak diye. Ama 9 bağlantının şehir içine faydası olacak. Ağır tonajlı araçlar şehre girmeden gidebilecek. Bu yol 30 kilometre. Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Bizim özel takip edeceğimiz bir proje olacak. Önümüzdeki dönem kesinlikle bu işi bitireceğiz. Seçilmesem bile bu projeyi takip edeceğim. Benim yıllardır takip ettiğim iş bu. Şu aşamaya gelmesinde en fazla çaba sarf eden kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. İzmirli hemşehrilerime özellikle söylemek istiyorum, bakın büyükşehir belediye başkanının etkisi, gücü çok daha farklıdır.



İZMİR KÖRFEZ GEÇİDİ PROJESİ



İzmir Körfez Geçidi Projesi 2011'de Binali Yıldırım Başkanımızın İzmirlilere vaat ettiğimiz bir proje. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. İzmir Körfez Geçidi projesinde şu anda Mavişehir bölgesinde oturan hemşehrilerimizin taleplerinin daha çok arttığını gördüm. Binali Bey bu işi en iyi bilendir. Burası 10 kilometre olacak. Toplam 12 kilometre bir kısmı köprü, bir kısmı tüp geçit. Bu trafik için olmazsa olmaz gördüğümüz işlerden biridir.



"OTOBÜS TERMİNALİNİ YERİNDE YAPACAĞIZ"



Otobüs terminalimiz şu anda çok kötü durumda. 25 yıllık sözleşme ile kiracı var. Şu an süre doldu ancak mahkemelik bir süreç var biz oturup konuşup anlaşacağız. Yerinde yapacağız ama modern olacak. Biz bunu önümüzdeki dönemde 1-2 sene içerisinde inşallah İzmir'e yakışan bir şekilde dönüştüreceğiz. Maalesef İzmir'de şu an sosyal tesis yok.



"EMEKLİLERİN KARTINA 10 BİN LİRA YÜKLEYECEĞİZ"



İzmir kartı genişletmek istiyoruz. Genç İzmir, Engelli İzmir, Emekli İzmir, Sosyal İzmir, Anne İzmir kart gibi çeşitlendirelim istiyoruz. Emeklilerle ilgili her sene 1 kereye mahsus 10 bin lira İzmir'im Kartı'na yükleme gerçekleştireceğiz. Genç İzmir'im Kart'ta 120 dakikaya çıkaracağız diye söz vermiştik o gerçekleşmiş oldu.



ALSANCAK MEYDAN PROJESİ



Alsancak Meydan Proje'mizi çok önemsiyoruz. Biz burada istasyonu 500 metre geriye çektiğimizde meydan çıkıyor. Trafiği battı çıktı ile yolun altına aldığımızda arka taraftaki tarihi binaları da restore ederek birlikte bilişim vadisini arzu ediyoruz. Urla Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile entegre ederek. İzmir şu anda Teknokent'in üssü olması lazım. İzmir oyun sektöründe çok ilerlemiş durumda şu anda. Gençlerimizin bu alanda teşviklerimizle ivme yakalayacağını, tersine beyin göçünü de bu projeyle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.



"ÇİĞLİ ARITMA TESİSİ'Nİ TAM KAPASİTE ÇALIŞTIRACAĞIZ"



Çiğli Arıtma tesisini modernize edip daha iyi çalışmasını sağlayacağız. Ne yazık ki iyi çalışmadığı için arıtılmadan Körfez'e dökülen bir süreç var. Bu bizim en önem verdiğimiz işlerden birisi. Bir nevi çevre projesi. Biz bunu inşallah hem rehabilite edeceğiz, Çiğli Arıtma tesisini tam kapasite çalıştıracağız. Hem Körfez'e pis su koymamış olacağız hem de dönüşümle büyükşehir belediyesine gelir etme durumumuz olacak.



İZMİR'E 50 BİN SOSYAL KONUT



İzmir'de konut üreten belediyeye ait şirket oluşturacağız. En son sosyal konut Sayın Özfatura zamanında yapılmış. Ben İzmir'in dört bir tarafında 50 bin sosyal konut üretmeyi önemsiyorum. Yerinde dönüşüm kolay bir şey değil. Burada hemşehrimizden destek bekliyoruz. 50 bin konutta en önemli şartlarımızdan birisi 5 yıl İzmir'de ikamet etme şartı olacak. Engelli, şehit yakınları, gaziler önceliğimiz olacak. Bu şehirde bize kentsel dönüşüm sağlayacak. Hem kiralarda büyük düşme olacak.



MOLA EVLERİ PROJESİ



Mevcut Opera binasına bakacağız. Daha da modernize edeceğiz. Nasıl İstanbul'da AKM'yi yapmışsak, bunu da İnşallah yapacağız. Düşündüğümüz gibi bir şey oluşturmuyorsa başka yerde yapacağız. Mola evleri projemiz var. Engelli vatandaşımız bakacağız ve anne, babayı tatile göndereceğiz. Her ilçede yapılabilecek alana göre 5'ten aşağı olmamak üzere mahallelere dağıtarak yapabileceğiz.

"DOĞALGAZI YÜZDE 100'E ULAŞTIRACAĞIZ"

İzmir'de doğalgaz şu anda yüzde 69'da. Biz bunu 100'e 100'e ulaştıracağız. Büyükşehir belediye başkanlığının vermiş olduğu imkan ve güçle takipçisi olacağız. Şu anda sokağına doğalgaz gelip de tesisatını yapamamış bize gelen bir sayı var. Orada da tesisatı yapmak için destek sağlayacağız."