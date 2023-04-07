Hasan Kalyoncu kimdir? MHP İzmir 1. Bölge adayı Hasan Kalyoncu kaç yaşında ve nerelidir?

Hasan Kalyoncu, 23 Ekim 1969 tarihinde Trabzon, Araklı'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.



Çalışma hayatına öğretmen olarak başladı ve daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede hibrobiyoloji alanında, ikinci doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi alanında tamamladı.



Süleyman Demirel Üniversitesinde, yüksekokul müdürlüğü, senato üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı yaptı ve çeşitli kurullarda üyelik görevinde bulundu. Ege Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevi yaptı.

Su kirliliğinin ekolojik yönden belirlenmesi konusunda birçok çalışması vardır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bu konularda çeşitli projelerde danışmanlık yaptı. Yüze yakın bilimsel makalesi yayınlandı.

Çeşitli ulusal projelerde görev aldı ve lisansüstü tezler tamamladı. Dil eğitimi, konferans, sempozyum gibi faaliyetler için yurt dışında 10 farklı ülkede bulundu.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Türk Eğitim Sen'de ve Türkiye Kamu Çalışanlar Vakfı'nda yöneticilik yaptı.



2018 Türkiye genel seçimlerinde TBMM 27. dönem MHP İzmir milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.



İyi düzeyde İngilizce bilen Kalyoncu, evli ve bir çocuk babasıdır.