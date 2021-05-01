Hasta buzağıyı lüks otomobille kliniğe getirdi

Gaziantep’te, hasta olan 1 aylık buzağı durumu kötüleşince sahibi tarafından veteriner çağrıldı.

Hasta buzağının durumunu gören veteriner hiç düşünmeden lüks otomobiline aldığı hayvanı kliniğe getirerek tedaviye aldı.

İlginç olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesine de yaşandı. Bir ay önce ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde dünyaya gelen buzağı ishal ve iştahsızlık nedeniyle durumu kötüleşti. Buzağı sahibi tarafından haber verilmesi üzerine harekete geçen Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, hasta olan buzağının bulunduğu ahıra geldiğinde tedavinin klinik ortamında yapılması gerektiğini ifade etti.

Çiftçilikle uğraşan Habip Bilben, aracı olmadığını söyleyince durumu kötü olan buzağıyı orada bırakmaya gönlü elvermeyen veteriner Yıldızgil, lüks otomobilinin bagaj kısmına aldığı hasta buzağıyı kliniğe getirerek tedaviye aldı.

Serum tedavisine başladıklarını kaydeden Yıldızgil, “Hava değişimine bağlı enfeksiyon kapmış, durumu iyi değildi. Aslında her zaman yaptığımız bir şey değil ama, yüreğim dayanmadı hayvanın bu durumuna. Çünkü ölüme doğru gidiyordu, onun için arabaya acımadık. Aynı şekilde tedavisini yaptıktan sonra bu araçla götürüp sahibine teslim edeceğim” dedi.

Her şeyin para olmadığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, buzağının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.