Hastaneye yürüyerek girdi tekerlekli sandalye ile çıktı: Yanlış iğne iddiası

İstanbul'da bir şirkette yönetici olan kimya mühendisi Müzeyyen Bilici (33), 8 ay önce evinde ayağı kayınca düştü. Kuyruk sokumu kemiğinde kırık oluşan Bilici, 20 günlük raporun ardından, oturma simidiyle hayatına devam etti.

Sabah gazetesinin haberine göre, ağrılar dinmeyince geçtiğimiz Eylül atında özel bir hastaneye gitti. Ameliyata alınan Bilici'ye, lokal anestezi için kuyruk sokumundan 2, kalçasından da bir iğne yapıldı. İddiaya göre kalçaya yapılan iğne sırasında çok şiddetli bir ağrı hisseden Bilici, o günden sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

"2 SAATTE ÇIKACAKTIM 6 GÜN KALDIM"



Ayağa kalktığında sağ ayağında his kaybı olduğunu belirten Müzeyyen Bilici, "Doktor, iğneden olabileceğini söyleyip beklememi söyledi. 6 saat geçtikten sonra bir değişiklik olmayınca, kortizon verildi. MR ve bazı tetkikler yapıldı. 2 saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede 6 gün kaldım. Yürüyerek gittiğim hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktım. 20 gün, ne olduğunu bilmeden hastane hastane gezdim. Sonunda, o enjeksiyon nedeniyle bel bölgemde sıvı ve ödem biriktiği, sinir köklerinde hasar oluştuğu belirlendi. Bursa'da tedavim devam ediyor. Şikayetçi oldum" dedi.

Avukatı Türkan Demir de, "Vahim olan, hastanenin hiçbir sorumluluk almadan müvekkilimi taburcu etmesi. Enjeksiyonu yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada ise Bilici'nin sağ siyatik sinirinde düşmeye bağlı olarak hasar tespit edildiği ve tedavisine ileri bir merkezde devam etmesi önerildiği belirtildi.