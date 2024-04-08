Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk kazandı. AK Parti'li Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İşte, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün biyografisi...



MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?



Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.



İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi.



Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu.



24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.



İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.