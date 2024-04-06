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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'nin itirazlarının ardından Öztürk bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı
Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Belediye Seçim Sonuçlarına göre Kim Kazandı? Hatay İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Belediye Seçim Sonuçlarına göre Kim Kazandı? Hatay İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

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AK Parti'li Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak 342 bin 699 oy toplayan 'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.

YSK'YA GİDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu.

CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyetin bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı belirtildi.

İtiraz tartışmaları sürerken Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.

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