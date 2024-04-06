Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı

AK Parti'li Mehmet Öntürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.

CHP YSK'YA GİDİYOR



CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucunda itirazda bulundu.



CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyetin bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı belirtildi.



İtiraz tartışmaları sürerken Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.



Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.

