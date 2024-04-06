Hatay'da seçim tartışması: CHP, YSK'ya gidiyor

Konuya ilişkin açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Açıklamada, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazla ilgili süreç devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu'nun AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verme kararı aldığı vurgulandı.



Yapılan itirazlar sonucu sadece maddi hataların tespit edilmesi üzerine Mehmet Öntürk ile Lütfü Savaş arasındaki oy farkının 2 bin 569'a düştüğü hatırlatıldı.



Hatay seçimlerinde geçersiz sayılan 39 bine yakın oy olduğu, geçersiz oyların iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katına denk geldiğinin altı çizildi. İtiraz sürecinin devam ettiği bir süreçte adaylara mazbata verilmesinin yasal olmadığı vurgulandı.