Hatay Havalimanı’nda hayat normale dönüyor

"İSKENDERUN-TOPBOĞAZI OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARININ YAPIMINA BAŞLIYORUZ"



Bakan Uraloğlu, İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut karayolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu arttığını, Antakya şehir merkezinin yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluğun katlanacağını belirterek, “Bu güzergahta trafik yoğunluğunu rahatlatmak adına 11 Mart’ta ihalesini gerçekleştirdiğimiz İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu sözleşmesinin imzaladık, yapımına da başlıyoruz” dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında İskenderun-Topboğazı Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapılacağını belirterek, “Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik, Amanos Dağları kesiminde ise 7 bin 950 metrelik toplam uzunluğu 8 bin 675 metre olan 2 adet çift tüp tünel inşa edeceğiz. Topboğazı-Antakya Devlet Yolu kesiminde, 4 şeritli 24,5 kilometre uzunluğundaki devlet yolumuz, 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı devlet yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Uraloğlu, Hatay deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin de ulaşımını sağlayacak 76 kilometrelik bağlantı yollunun da yapımına devam ettiklerini söyledi.



İSKENDERUN OSB DEMİRYOLUNA BAĞLANIYOR



İskenderun OSB İltisak Hattı Projesinin etüt proje çalışmalarını tamamlayarak bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demiryolu ağına erişimini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, depremden sonra görülen kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşmaların yenileme çalışmalarının başladığını belirterek, “İskenderun Sahil Şeridi Kıyı Koruma Yapısı ve Balıkçı Barınağının onarım işlerine başladık” diye konuştu. Uraloğlu, Dörtyol, Madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik Balıkçı Barınakları Onarım işlerinin de 2024 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.



"HATAY’I KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"



Bakanlık olarak Hatay’ın ulaşım ve altyapı yatırımlarında üzerlerine düşen her görev ve sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Uraloğlu, “Gördüğünüz üzere Hatay için; havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatay’ı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz.” dedi. Hatay ile ilgili birçok projenin de takipçisi olduklarını belirten Uraloğlu, İskenderun ile Toprakkale arasında mevcut yolu bitümlü sıcak kaplamalı yol haline getirdiklerini bildirdi. Gelecek süreçte yolun geri kalan kesimin de ihalesini yapacaklarını anlatan Uraloğlu, “Samandağ Çevre Yolu kısmında da ihaleyi yeniden yaptık ve çalışmalara başladık. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ayrıca GSM Operatörlerinin çalışmaları noktasında da ciddi aşamalar kat ettik. Yakında internet sıkıntısını gideceğiz. İskenderun-Erzin arasındaki sahil koruma yapılarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile konuşacağız” dedi.



HATAY HAVALİMANI’NA UÇAK SEFERLERİ BAŞLIYOR



Hatay Havalimanı pistinin depremden sonra yenilenme çalışmalarının başladığını ve ilk etapta uçakların boş iniş ve dolu kalkışa izin verilecek şekilde yapıldığını bildiren Uraloğlu, “Ancak yenileme çalışmalarımız sonucunda artık pisti daha kaliteli hale getirdik. Artık dolu iniş ve dolu kalkış yapacak hale getirdik. 29 Mart’tan itibaren de hem geliş hem de dönüş olarak artık biletli yolcu taşımasını başlatıyoruz. Türk Havayolları bilet satışlarını başlattı” açıklamasında bulundu.