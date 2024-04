Hatay'da 4 firari hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan aranan M.Ç. ve A.S, "yağma" suçundan aranan M.Ç. ile mala zarar verme olayı şüphelileri K.M.A. ile M.Y. gözaltına alındı.



Operasyonlarda, "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan M.Ö, "yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ö, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.E. ve "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 12 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda, bir tabanca, 90 fişek, 4 tüfek, 11 tüfek fişeği ile 1 bıçak ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.M.A. ve M.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hükümlüler ise adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin