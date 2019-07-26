Hatay'da Meriç Kurtulan'ın kullandığı otomobil, Belen ilçesi Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.
Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko (41), otomobil sürücüsü Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) yaralandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralı otomobil sürücüsü ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.
Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'ın Belen ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'da Meriç Kurtulan'ın kullandığı otomobil, Belen ilçesi Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.