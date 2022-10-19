Hatay'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

’da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - 2

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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