Hava durumu: Marmara'da bugün kış havası var (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

15 Mart 2020- (Pazar)

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/b0m58nF4U2 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 15, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Haftalık Hava Durumu

(15-21 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının; Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Pazartesi gününden itibaren Ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/YkirrxHFDq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 14, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün beklenen yağışlı hava ve şiddetli poyraz sıcaklıkları oldukça düşürecek. Hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar soğuma beklenen bölgede vatandaşlar kış havası yaşayacak.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 11



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu, 23



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu, 22



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı, 22



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 20



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 19



Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, 15



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 16



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16



Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, 11



Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu, 12



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu, 17



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu, 17



Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 18