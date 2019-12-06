Hava durumu: Meteoroloji'den buzlanma uyarısı (Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurdun iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
06 Aralık 2019 - (Cuma)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 6, 2019
⚠️Kuvvetli Yağışa Dikkat!
❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!
⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/P5KGPiQ2OO
AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
Yağışların; #Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 6, 2019
İSTANBUL HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 5, 2019
(06 - 12 Aralık 2019)
Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1zcJqHuj40
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Bursa: Parçalı bulutlu 12
Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9