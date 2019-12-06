Hava durumu: Meteoroloji'den buzlanma uyarısı (Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

06 Aralık 2019 - (Cuma)

⚠️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/P5KGPiQ2OO — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 6, 2019

AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Yağışların; #Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 6, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Haftalık Hava Tahmini

(06 - 12 Aralık 2019)

Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1zcJqHuj40 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 5, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6



İstanbul: Parçalı bulutlu 13



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18



Bursa: Parçalı bulutlu 12



Antalya: Parçalı bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9