Hava durumu: Meteoroloji'den buzlanma uyarısı (Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Mardin, Diyarbakır olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Kuzeydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının ani düşmesi sebebiyle beklenen buz ve don olayı vatandaşlara zorluk yaşatabilir. Akdeniz'de ise Mersin, Karaman, Antalya olmak üzere kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul'da ise salıya kadar yağış beklenmezken bugün hava 13 derece civarında olacak ve çoğunlukla güneşli.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının, hafta sonunda batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

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