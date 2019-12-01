Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve

Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

01 Aralık 2019 - (Pazar)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌨️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/plSJzjph6l — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 1, 2019

Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinden etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddeytli rüzgar hava sıcaklıklarını düşürecek.

Gündüz 9 derece civarında seyredecek hava gece saatlerinde 5 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 15



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 5



Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

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