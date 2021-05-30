Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son dakika haberi...

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.



Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(30 Mayıs - 5 Haziran 2021)

Hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Salı gününden itibaren batıdan başlayarak azalacağı, ⤵️ pic.twitter.com/vSk8ErkzqD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 29, 2021

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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