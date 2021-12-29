Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı bulutlu. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de ise sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 08:16

Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

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Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık İstanbul’da 14, Bursa’da 19 derece ölçülüyor. Perşembe günü yağış dar bir alanda bekleniyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Muğla dolaylarında bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklık İzmir’de 17, Afyon’da 8 derece.

Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri sağanak yağışlı. Orta ve Doğu Akdeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü var. Perşembe günü yağış orta kesimlere doğru ilerleyecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Sıcaklık Ankara'da 7, Eskişehir'de 9 derece ölçülüyor. Sisin perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, yer yer sis hakim. Sıcaklık Bolu’da 10, Samsun’da 16 derece. Perşembe günü sıcaklığın da gökyüzünün de durumunu koruması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor ancak ısısını alamıyor. Gündüz sıcaklıklar Malatya'da 6, Hakkari'de -1 derece. Bölgenin kuzeyinde gece sıcaklıklar eksi 15 dereceye kadar düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, hava az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep ve Diyarbakır'da 9, Şanlıurfa'da 12 derece.

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