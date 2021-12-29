Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık İstanbul’da 14, Bursa’da 19 derece ölçülüyor. Perşembe günü yağış dar bir alanda bekleniyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU



Ege Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Muğla dolaylarında bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Sıcaklık İzmir’de 17, Afyon’da 8 derece.



Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri sağanak yağışlı. Orta ve Doğu Akdeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü var. Perşembe günü yağış orta kesimlere doğru ilerleyecek.

Haftalık Hava Durumu

(29 Aralık 2021 - 4 Ocak 2022)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Cuma gününe kadar kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qLYP3cH3DC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 28, 2021

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Sıcaklık Ankara'da 7, Eskişehir'de 9 derece ölçülüyor. Sisin perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, yer yer sis hakim. Sıcaklık Bolu’da 10, Samsun’da 16 derece. Perşembe günü sıcaklığın da gökyüzünün de durumunu koruması bekleniyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor ancak ısısını alamıyor. Gündüz sıcaklıklar Malatya'da 6, Hakkari'de -1 derece. Bölgenin kuzeyinde gece sıcaklıklar eksi 15 dereceye kadar düşüyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, hava az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep ve Diyarbakır'da 9, Şanlıurfa'da 12 derece.