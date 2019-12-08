Hava durumu: Yurdu sağanak yağış etkisi altına alacak (Sıcaklıklar artıyor)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

08 Aralık 2019 - (Pazar)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/UJkcnyR3js — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 8, 2019

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Haftalık Hava Tahmini

(08 - 14 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının, batı bölgelerimizden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/d6An8rIcvh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağış İstanbul'a etki ederek bölgesel olarak yağış bırakması tahmin ediliyor.

Hafta genelinde İstanbul'da sıcaklıklarda belirgin bir fark beklenmiyor.

Pazartesi ve Salı günü güneşli ve 13 derece civarında olacak hava, perşembe günü sıcaklıkta bir fark göstermeden sağanak yağışa dönüşecek.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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İSTANBUL 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15



Adana: Parçalı bulutlu 18



Antalya: Az bulutlu 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13



Trabzon: Parçalı bulutlu 13



Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11