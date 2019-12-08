Hava durumu: Yurdu sağanak yağış etkisi altına alacak (Sıcaklıklar artıyor)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, İç Anadolu Bölgesi'nde başta Kayseri, Malatya ve Sivas'ta don ve buzlanma meydana getirecek. Batı Karadeniz'de ise Kocaeli, Karabük, Sakarya'da sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Hatay dolaylarını da etkisi altına alacak yağış Hakkari ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek. Bugün İstanbul ise yer yer yağışlı ve 15 derece.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.  

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağış İstanbul'a etki ederek bölgesel olarak yağış bırakması tahmin ediliyor. 

Hafta genelinde İstanbul'da sıcaklıklarda belirgin bir fark beklenmiyor.

Pazartesi ve Salı günü güneşli ve 13 derece civarında olacak hava, perşembe günü sıcaklıkta bir fark göstermeden sağanak yağışa dönüşecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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