Hava durumu: Meteoroloji'den mevsim normalleri üzerinde sıcaklık uyarısı (1 Haziran 2022)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında seyredecek

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 07:46

Hava durumu: Meteoroloji'den mevsim normalleri üzerinde sıcaklık uyarısı (1 Haziran 2022)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...