Havalimanlarında karla mücadele

Pistlerdeki karları temizleyen ekipler, bu kez bölgede etkili olan doncurucu soğukta buzlanmayı önlemek için de-icing (buz çözme) sıvı serpme aracı ile 98 ton buz çözücü malzeme kullandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonunda bölgede hava ulaşımı, aksamadan devam etti.

"İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇLAR KULLANILIYOR"



Havalimanlarında yürütülen karla mücadele hizmetlerinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun yapıldığını belirten DHMİ Genel Müdürlüğü, ileri teknoloji ürünü araçların kullanıldığını söyledi.

DHMİ internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Havalimanlarında yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi, uçuş faaliyetlerinin azalmasının ya da tamamen durmasının önüne geçilebilmesi ile havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla PAT sahalarının kardan ve buzdan temizlenmesi gerekiyor. DHMİ tarafından yapılan çalışmalarla, kar ve buzlanmadan dolayı uçak seferlerinde ertelemeler ve iptaller önlenerek yolcular mağdur edilmiyor bunun yanında havalimanı işletmecileri ve hava yolu şirketleri de ciddi bir kayıptan kurtarılıyor. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen karla mücadele hizmetlerinde, ileri teknoloji ürünü araçlar ve ekipman kullanılıyor." denildi.