Şanlıurfa'da bir yakınının çeyiz merasimi sırasında havaya ateş açan baba, oğlunun ölümüne neden oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Şıkmahsut Mahallesi’nde meydana geldi. Su tesisatçısı İsa Bağış (39), yakının düğününe ailesiyle birlikte katıldı.

İsa Bağış, çeyizin getirildiği sırada üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı. Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu.

Tabancadan çıkan kurşun İsa Bağış'ın sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in (17) göğsüne isabet etti. Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

