Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.



Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.



Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.



Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin