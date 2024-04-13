Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ramazan Bayramı
- Ankara
- Trafik