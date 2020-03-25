'Hayvanlardan corona bulaşır' diyen imam çark etti

Diyarbakır'da corona virüsün hayvanlardan bulaşabileceğini söylediği gerekçesiyle müftülüğün hakkında soruşturma başlattı imam yanlış anlaşıldığını söyledi.



Merkez Sur ilçesinin kırsal Kozan Mahallesi'nde imamlık yapan Abdulbari Y., küresel salgın corona virüsle ilgili cami hoparlöründen vatandaşları Kürtçe uyardı.

İmam Abdulbari Y.'nin uyarı konuşmasındaki sokak hayvanlarından virüs bulaşabileceği sözlerini içeren video, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.



Tepkiler üzerine imam Abdulbari Y., ikinci uyarı anonsu yaptı. Kürtçe ve Türkçe olarak camiden yaptığı uyarıda imam, İslamiyet'te hayvanlara merhamet üzerine bilgi verdi.



"YANLIŞ ANLAŞILDIM"



Abdulbari Y., sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Abdulbari Y., şunları söyledi:



"Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."



"MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ"



Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi. Mahalleli, söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu ifade etti.



CORONA VİRÜS EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI?

