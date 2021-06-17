HDP İzmir il binasında silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na giren ve parti çalışanını öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı. Valilik, saldırganın eski bir sağlık çalışanı olduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 17.06.2021 - 12:29

HDP İzmir il binasında silahlı saldırı: 1 ölü

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İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı.

PARTİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ, SALDIRGAN YAKALANDI

İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİLİK: OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G.'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığı'na geldiği, parti çalışanı D.P.'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

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