HDP İzmir il binasında silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı.



PARTİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ, SALDIRGAN YAKALANDI



İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.



İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİLİK: OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR



İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G.'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığı'na geldiği, parti çalışanı D.P.'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.



Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA



HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.