HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisince Tunceli Kışla Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunarak işsizlik ve yoksulluk sorunu olduğunu söyledi.



Tunceli Belediyesi'ni kazanacaklarını belirten Temelli, "Birlikte Dersim'in sorunlarını, yani bizim sorunlarımızı çözeceğiz. Halkın, emekçinin sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.



Temelli, şöyle devam etti:



"Yerellerde iktidara gelerek, halkın umudunu büyüterek ve sonrasında da Türkiye'yi değiştirerek, Türkiye'de iktidara gelerek, hayalini kurduğumuz çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir zaman umudumuzu terk etmeyeceğiz, umudumuzla yürüyeceğiz HDP ile yürüyeceğiz, iktidara yürüyeceğiz."

