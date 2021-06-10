HDP'ye kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.



Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

''İDDİANAMEDE 451 HDP'Lİ İÇİN SİYASİ YASAK İSTENİYOR''



Şahin, “Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var” dedi.



PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA İSTENDİ



Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.