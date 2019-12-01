Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.



Kazada 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımlayarak, "Ordu'dan, Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun" dedi.