Hicri yılbaşı ne zaman? 2023 hicri yılbaşı tarihi belli oldu

2023'de hicri yılbaşının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Hicri takvimin başlangıcı her yıl büyük bir heyecanla inananlar tarafından bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre bu yıl hicri yılbaşı Temmuz ayında gerçekleşecek. Peki, hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri yılbaşı ne zaman? 2023 hicri yılbaşı tarihi belli oldu

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023 hicri yılbaşı tarihi...

MUHARREM AYI 2023 ÖNEMLİ GÜNLER TARİHLERİ (HİCRİ TARİHİ)

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

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