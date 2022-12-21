Hindi fiyatları iki kat arttı

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi, İstanbul'da hindi pazarında satışa sunuldu. Tekirdağ ve Edirne'den gelen hindilerin fiyatı iki kart arttı.



Hindideki pahalılığı etkileyen faktörler arasında bakım ve nakliye maliyeti yer alıyor.



Hindi satıcısı Levent Tuncay, ''Hindinin kilosu şu an kasaplarda 170'e kadar çıkıyor. Biz canlı alan olursa 120 liraya veriyoruz. Geçen yıl 400-450 ye sattığımız hindi, bu sene 700-750 lira civarında'' dedi.



'YILBAŞI GELMEDEN BİTER'



Fiyatlar artsa da tüketicilerin yoğun talep gösterdiğini de belirten Levent Tuncay, yılbaşı gelmeden hindilerin biteceğini düşündüğünü söyledi.



HİNDİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



''Hindi alırken nelere dikkat edilmeli'' sorusuna da cevap veren Tuncay, ''Tüyleri, rengarenk olmasına, kafasının kırmızı olmasına, canlı durmasına dikkat etmek gerekiyor'' açıklamasında bulundu.