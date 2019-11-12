Hızır bu kez Tuzla'da ortaya çıktı (Bana Robin Hood deyin)

İstanbul Hasköy ile Başakşehir, Şahintepesi Mahallesi'nde dar gelirli ailelere yardım yapan ve halk arasında 'Hızır' olarak tanınan kişi, bu kez Tuzla'da ortaya çıktı.



Diğer mahallelerde gece ortaya çıkan hayırsever kişi bu kez yardımlarını gündüz vakti yaptı. Yardımsever kişi, öncelikle ilçedeki tüm bakkalları dolaşarak, veresiye alışveriş yapan mahallelinin borçlarını ödedi.

Ardından Şifa Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan gecekondu bölgesinde oturanlara da, daha önceki yaptığı gibi, içerisinde bin TL bulunan para dolu zarfı verdiği öğrenildi.

Yardımları kendisi ya da bir başkası adına mı yaptığı bilinmeyen kişinin karşılaştığı öğrencilere de 50'şer lira harçlık verdiği öğrenildi.

"BANA ROBIN HOOD DEYİN"



Tuzla'da yardımların yapıldığı mahallelerdeki bakkallardan Coşkun Yılmaz, "Bir arkadaş geldi. Allah razı olsun kendinden. İsmini söylemedi. Bakiye kalmış veresiyeler vardı. Onları ödeyip gitti. Defterde borcu olanlardan 4 tanesine giderek bulup ne kadar borcu olduğunu öğrenip bana verdi. Hatta borcunu ödediği kimi ailelere para dolu bir de zarf verdi. İsmini sordum. 'İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter' dedi" diye konuştu.



"İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLDUM"



Mahalle bakkallarından Tuncay Yaşar ise şunları anlattı:



"30 seneden beri burada esnaflık yapıyorum. Dün tanımadığımız bir vatandaş geldi. Borcunu ödeyemeyen geçinemeyen kişilerin borcunu ödeyeceğini söyledi. 30 seneden beri ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Mutlu olanlar oldu. 'Vatandaşı biz de görelim' dediler. Yalnız borçlarını verdikleri vatandaşlar çok memnun kaldılar. İsmini söylemedi. 'Allah rızası için yapıyorum' dedi."