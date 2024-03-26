Hızsızlık iddiasıyla 2 kişiyi tabancayla vuran market sahibi tutuklandı

24 Mart'ta Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, A.D. (44) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı.

Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. (35) ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.



MARKET SAHİBİNİN DE HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI ÇIKTI



Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen market sahibi M.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.