Hrant Dink cinayetinde 4 sanığa açılan “anayasayı ihlal” davasında birleştirme kararı

Yargıtay’dan dönen 15 sanıklı davanın da sanığı olan dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden sorumlu müdür yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı sanık Osman Gülbel, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosu’nda polis memurları sanık Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni dava açıldı.



DİNK AİLESİNİN TALEBİNE RET



4 sanık yönünden bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ikinci duruşmaya, Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatlarıyla bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.



Mahkeme heyeti, “anayasayı ihlal” suçlaması yönünden davaya katılma talebinde bulunan Dink ailesinin talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.



Dava dosyasının, Yargıtay’da çoğu kamu görevlisi 15 sanık yönünden bozularak dönen davayla birleştirilmesine karar verdi.



Birleşen dava, 10 Ocak 2024’te görülecek.