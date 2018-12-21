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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanık yargılanıyor.
Duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verdi.
Duruşma ise gelecek yıl 12-13-14 Mart tarihlerine ertelendi.