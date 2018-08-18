Millî Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakan Hulusi Akar'ınMünbiç Müşterek Devriye Faaliyeti"ne ilişkin açıklamasına yer verildi. Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor.”