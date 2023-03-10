Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.



Cindoruk’u kaldığı hastanede eski siyasetçi Necmeddin Kocataş ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. "Rahatsızlığı nedir" diye bir sinyal alamadım. Ama iyi gördüm” dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.