Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın hayatı

Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı.



Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.

Halen mali müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.



Hüseyin Ceylan Uluçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.