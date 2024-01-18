Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın hayatı

Hüseyin Ceylan Uluçay, yerel seçimler öncesinde oy verecek vatandaşların merak ettiği isimlerin başında yer almaya başladı. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Ceylan Uluçay'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın hayatı

Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında ’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı.

Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.

Halen mali müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.

Hüseyin Ceylan Uluçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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