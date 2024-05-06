Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde huzurevinde tanışan 70 yaşındaki Fatma Özer ile 70 yaşındaki Ekrem Şimşek dünyaevine girdi. İkinci baharlarını yaşayan çift, huzurevinde düzenlenen törenle mutluluğa evet dedi.

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

Gebze Huzurevi sakinlerinden Fatma Özer ile Ekrem Şimşek hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Çiftin nikah merasimi de huzurevinde yapıldı. İkinci baharlarını yaşayan çiftin nikahını, talepleri üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı.

Hzurevi sakinlerinin de katıldığı sade nikah töreninde mutluluğa "evet" diyen çifte Başkan Büyükgöz, iki cihan saadeti ve mutluluklar temennisinde bulunarak, aile cüzdanını teslim etti.

Çiftin huzurevinde yaşamaya devam edeceği öğrenildi.

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